La bellissima sorpresa per Sofia, Principessa di Spagna

Una bellissima sorpresa per l'Infanta Sofia, sorella minore di Leonor di Spagna, futura sovrana.

Solitamente gli occhi sono tutti puntati sulla Principessa delle Asturie ma, la secondogenita, più piccola di soli 18 mesi, è stata protagonista di una sorpresa organizzata da sorella e genitori.

Le due Principesse, con i genitori Filippo VI di Spagna e Letizia Ortiz, si trovano nelle Asturie per una visita ufficiale, in occasione del compleanno di Leonor. E, inoltre, dovevano assegnare il Premio Villaggio Esemplare delle Asturie, andato a María del Puerto de Somiedo.

La royal family spagnola si trovava appunto in un piccolissimo comune. Che, da qualche giorno, ha un maestoso belvedere che porta il nome proprio della Principessa Sofia: Mirador de la Infanta Sofia. La 14enne non sapeva nulla fino all'annuncio della sorella Leonor. La reazione di Sofia è stata dolcissima: si è subito avvicinata alla sorella, a cui e molto legata, e ai genitori per abbracciarli e ringraziarli.

Prima della sorpresa, il Re con la Regina e le figlie hanno consegnato il premio al piccolo paese, accolti da una grande festa, prodotti tipici e una folla allegra. E, dopo la visita al borgo, l'Infanta ha ricevuto la sorpresa, ed è stata portata a vedere il Mirador de la Infanta Sofía.