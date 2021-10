La Principessa Charlene sorride ottimista

Finalmente arrivano notizie rincuoranti dal Sud Africa, dove la Principessa Charlene sta trascorrendo una lunga convalescenza.

Nell'ultima foto pubblicata sulla sua pagina Instagram, la Principessa sembra infatti in ottima forma e sorride luminosa davanti all'obbiettivo.

Gli ultimi mesi sono stati davvero duri per la Principessa, che ha subito alcune delicate operazioni chirurgiche a causa di una grave infezione che l'ha colpita in Sud Africa. Quando poi sembrava che la sua salute si fosse ristabilita e si potesse ipotizzare un ritorno a Monte Carlo, un collasso aveva costretto a un subitaneo ricovero in ospedale. E tutto questo, in un turbine di gossip malevoli.

Adesso, la Principessa Charlene sta meglio e sorride fiduciosa al suo futuro. Continuando la lotta che l'ha portata in Sud Africa, quella per la protezione dal bracconaggio dei rinoceronti.

In attesa di vederla tornare presto nel Principato, a riabbracciare i gemellini Jacques e Gabriella e il Principe Alberto.

