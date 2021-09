Il Principe Carlo vuole riconciliarsi con Harry e riunire la famiglia

Verso la riconciliazione tra Harry e la Royal Family. Artefice di questa riappacificazione potrebbe essere Carlo d' Inghilterra, che, secondo l’esperto reale Nick Bullen "è incredibilmente triste per tutto quello che è successo e vuole davvero riunire la famiglia". Carlo d’Inghilterra sarebbe quindi pronto a fare un passo in avanti per ricucire il rapporto con il figlio Harry e per conoscere finalmente la sua quinta nipote, Lilibet Diana, che Meghan Markle ha dato alla luce lo scorso giugno.



L’occasione ideale per questo riavvicinamento, potrebbe essere il Giubileo di Platino della Regina, che si celebrerà tra il 2 e il 5 giugno del prossimo anno. "Perché se Harry e Meghan torneranno in Gran Bretagna", spiega Bullen, "dovranno mostrare il loro sostegno a Elisabetta II. È un grande occasione per stare di nuovo tutti insieme. E tutti dovranno comportarsi bene, perché quello sarà il momento della Regina".



Fonti di Buckingham Palace affermano, però, che da tempo Carlo sta cercando di organizzare un incontro con il figlio ribelle. Il Principe di Galles e il Duca di Sussex avrebbero dovuto cenare insieme a inizio luglio, quando Harry era tornato nel Regno Unito per inaugurare insieme al fratello William, la statua di mamma Diana, in occasione del suo sessantesimo compleanno. In quei giorni, l’erede al trono si trovava in Scozia, ma aveva deciso di rientrare a Londra per chiarire con Harry i dissapori e discutere, faccia a faccia, delle pesanti ricadute sulla famiglia reale, dell’intervista esplosiva che i Duchi di Sussex avevano rilasciato a Oprah Winfrey. Ma quella cena, alla fine non c'è stata.



Ad accelerare per un incontro chiarificatore, il prima possibile, anche i timori per la biografia del Principe Harry che dovrebbe vedere le stampe alla fine del prossimo anno e che potrebbe contenere nuove rivelazioni sulla Royal Family e accrescere le tensioni. Scatenare, insomma, un altro scandalo che, non consentirebbe più di recuperare il rapporto.

(Foto Getty Images)