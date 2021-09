Kate Middleton come tutte noi: in cartoleria con George e Charlotte per comprare matite e quaderni

Kate Middleton, sorridente più che mai, pizzicata con i due figli più grandi, ed eccezionalmente senza scorta, in una cartoleria a Londra. La duchessa di Cambridge, tanto amata dai sudditi, è stata immortalata insieme ai principini George e Charlotte in un momento di vita familiare.

Tutti teneramente sorpresi a scegliere matite e quaderni per la scuola. Le foto esclusive sono state pubblicate dal settimanale “Chi”.

La moglie del futuro rRe d’Inghilterra, con un leggero abito a fiori, portato con dei sandali bassi, è apparsa in ottima forma, a smentire così le voci che si sono rincorse in queste giorni su una sua possibile quarta gravidanza. In effetti non la si vedeva da un po' di tempo e il gossip si era scatenato!

Dopo una mezz’ora circa la Royal family ha lasciato il negozio con una busta di plastica in mano. E Kate che cerca di far vivere ai figli una vita più o meno simile a quella dei loro coetanei ha voluto che fosse proprio il primogenito George a pagare la piccola spesa, matite e gomme profumate per lui e la sorellina, con i soldi della mancetta settimanale che mamma e papà William gli danno. Infrangendo così la prima regola di tutti i Sovrani, cioè quella che i principi non portano mai soldi in tasca. Poi hanno fatto rientro a Palazzo, ad attenderli il piccolo Louis.

(Foto Getty Images)