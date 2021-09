La Principessa Charlene mostra tutta la sua gratitudine alla Principessa Carolina

La Principessa Charlene è ancora bloccata in Sud Africa, alle prese con una convalescenza che si sta dimostrando più lunga e difficile del previsto e che tutti speriamo si concluda positivamente prima possibile.

Lontana da Monte Carlo, la Principessa ha ringraziato con un post affettuoso, pubblicato sulla sua pagina Instagram, sua cognata, la Principessa Carolina di Monaco. E' accaduto infatti che la piccola Gabriella ha avuto un infortunio alla gamba, come accade spesso ai bambini piccoli. Gabriella è infatti apparsa in sedia a rotelle e ingessatura al Monaco Dog Show. A circondarla di cure, sorrisi e affetto, e non farle sentire la mancanza della mamma in un momento tanto delicato, è stata proprio la Principessa Carolina.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

E Charlene la ringrazia pubblicando un cuore e l'emoji delle mani giunte.

A stare affettuosamente accanto alla piccola Gabriella sono anche le cugine Charlotte Casiraghi e Camille Gottlieb, figlia di Stéphanie. E non manca il fratellino Jacques, che spinge solenne la sedia a rotelle della sorellina.

(foto Getty Images)