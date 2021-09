Meghan fa infuriare ancora la Regina Elisabetta

Come un’onda che si allunga sul bagnasciuga e poi si ritira, ma solo per riprendere nuovo vigore e rifare il giro, siamo a un nuovo capitolo dello scontro infinito tra le due donne forti della casa reale inglese: da una parte l’inossidabile Elisabetta II e dall’altra la combattiva Meghan Markle, moglie molto poco gradita di Harry.

La coppia ora vive in California e lei non torna in Inghilterra da marzo 2020, a differenza del suo consorte, che di tanto in tanto torna in madre patria.

Magari in pubblico non volano gli stracci tra le due protagoniste, ma le tensioni rimangono tutte. Anzi.

Secondo il tabloid britannico Sun Harry e Meghan vorrebbero far conoscere alla regina la sua ultima nipote, Lilibet, nata 4 mesi fa e pensavano di battezzarla al Castello di Windsor. Per poter organizzare il tutto la coppia avrebbe chiesto un incontro alla regina, che però avrebbe glissato senza nemmeno rispondere.

Sembra anzi che la richiesta, o almeno così sostiene il Sun, abbia indispettito oltremodo Elisabetta.

Quale sarà il prossimo capitolo?

(Foto Getty Images)