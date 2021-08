Il Principe Alberto, la Principessa Charlène e i figli finalmente riuniti in Sudafrica

Finalmente sono di nuovo tutti insieme. Il Principe Alberto, la Principessa Charlène e i figli, Jacques e Gabriella, sono tutti in Sudafrica, come si può vedere dalle foto pubblicate dalla Principessa.

Nelle varie foto postate su Instagram, si vede la famiglia riunita e felice e non passano inosservati i piccoli momenti tra genitori e figli: la piccola Gabriella, racconta la mamma, si è tagliata la frangetta da sola e la Principessa Charlène ha sistemato come poteva: "Scusa mia piccola Bella. Ho fatto del mio meglio per sistemarla!"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

"Sono così contenta di riavere la mia famiglia con me" scrive la Principessa, che non vedeva marito e figli da diverse settimane. Infatti, Charlène si trovava in Sudafrica, per un progetto benefico contro il bracconaggio. E, proprio durante questo soggiorno, la Principessa ha contratto un'infezione che non le permetteva di viaggiare.

Ma tutto è bene quel che finisce bene!