La Regina Elisabetta scrive una lettera affettuosa ai bambini di Induno Olona

Ai piccoli scolari di Induno Olona, cittadina in provincia di Varese, è arrivata una lettera davvero speciale. Su carta intestata di Buckingham Palace, si tratta niente meno che di un affettuoso messaggio di ringraziamento da parte della Regina Elisabetta in persona.

A dare la notizia è stata l'insegnante della 3° B della scuola primaria Arturo Ferrarin, che ha pubblicato sulla sua pagina Facebook la lettera della Regina. «Oggi giornata speciale», ha scritto con entusiasmo.

Ma perché la Regina Elisabetta ha inviato un affettuoso messaggio di ringraziamento ai bimbi di quella classe? Be', perché, quando lo scorso aprile è scomparso il Principe Filippo, i bambini hanno accolto l'invito della maestra e inviato alla Sovrana dei messaggi di conforto. I bambini hanno creato numerosi disegni che rappresentavano la Sovrana e il principe, e hanno scritto frasette in inglese come "We are sad for you!".

La Regina adesso ha risposto: «Vi mando i miei più sinceri ringraziamenti. Grazie per il sostegno». Un gesto gentile, per ricambiare la dolcezza dei messaggi dei piccoli di Induno Olona.

(Foto Getty Images)