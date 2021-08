Grace Kelly e il suo profumo: nasce la fragranza ispirata alle sue romantiche nozze

E' un elegante flacone a racchiudere la fragranza ispirata dalle romantiche nozze di Grace Kelly. A lanciarlo è stata la fondazione statunitense che porta proprio il nome dell'indimenticabile Principessa di Monaco, la Fondazione Princess Grace, creata dal Principe Ranieri nel 1982 per ricordare la sua amata sposa. Anzi, sarà creata una intera, lussuosa linea beauty (il profumo ne segna l'esordio), i cui proventi andranno devoluti in beneficenza. Saranno prodotti che racconteranno le passioni di Grace Kelly e il suo amore per l'arte. A presentare l'iniziativa è stato il Principe Alberto II in persona, figlio di Ranieri e Grace.

Il profumo è stato battezzato Promenade sur le Rocher, a evocare le passeggiate della Principessa a Monte Carlo ed è presentato con queste parole sulla pagina Instagram del marchio Grace de Monaco: «"Promenade sur le Rocher è un'ode alla festa, un profumo che ha saputo catturare la quintessenza di una Costa Azzurra audace e appassionata, un autentico gioco di contrasti, colmo di eleganza, sensualità e sorprese, che miscela il bergamotto al gelsomino, la rosa centifolia all'ylang-ylang, l'ambra al legno e al muschio».

A creare la fragranza è stato Olivier Cresp (che ha già firmato Angel di Thierry Mugler, Light Blue di Dolce & Gabbana, Dune pour Homme di Christian Dior).

Grace era una grande amante dei fiori, si dice che addirittura parlasse con loro. Per le sue nozze, il bouquet era composto da mughetti. Il Principe Ranieri aveva poi commissionato per il matrimonio alla prestigiosa casa profumiera londinese Creed un pregiato flacone di Fleurissimo, a base di rosa bulgara, bergamotto, foglie di violetta, tuberosa delle Indie, ylang-ylang, ambra grigia e iris.

Per ora sono stati creati solo 100 flaconi di Promenade sur le Rocher, disponibili nella boutique dell'Hotel de París di Monaco.

