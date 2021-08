La regina Elisabetta e la sua prima vacanza a Balmoral senza il Principe Filippo

Anche la regina Elisabetta va in vacanza. Come consuetudine, nella dimora scozzese di Balmoral. Ma quest'anno sarà da sola: con lei non ci sarà più infatti il Principe Filippo, scomparso il 9 aprile di quest'anno.

Balmoral si trova nel nord della Scozia, nell'Aberdeenshire. Il Principe Alberto lo aveva acquistato nel 1852 per la moglie, la Regina Vitoria.

Il Principe Filippo amava molto Balmoral: pescava salmoni nel fiume Dee, partecipava alle battute di caccia al cervo e al gallo cedrone, organizzava picnic nei 50mila acri di proprietà intorno al castello. Il Principe sceglieva sempre luoghi difficili da raggiungere per i picnic e si divertiva a comunicare agli ospiti l'esatta destinazione solo all'ultimo. Ha ricordato Sir Robert Woodward (ex comandante del Royal Yacht Britannia): «Il Principe si avviava sempre per primo con tutto l’occorrente per il barbecue, mentre la regina lo raggiungeva qualche ora dopo con le insalate e i contorni preparati nelle cucine del castello». Il principe in persona si metteva alla griglia e cucinava bistecche, pesce, cacciagione.

Embed from Getty Images

Tra le mete preferite dalla Regina e dal principe per le loro passeggiate c'erano il Loch Muick e le colline di Coyles of Muick, vicino Ballater. Qui è stata scattata la foto scelta dalla regina per ricordare il marito, dopo la sua morte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Royal Family (@theroyalfamily)

Balmoral (o meglio: i suoi giardini e la sala da ballo) sono aperti al pubblico quando al regina non si trova nel castello. E la Famiglia Reale? Il Principe Carlo risiede nella sua tenuta scozzese di Birkhall. Pr gli altri componenti della numerosa famiglia della regina, nion mancano sparsi intorno al castello tanti cottage...

(foto Getty Images)