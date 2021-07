Sì, Baby George è davvero cattivissimo

Un Baby George davvero terribile, altezzoso e cattivello. Ma è mai possibile? Sì, se si tratta di una nuova serie dedicata alla Famiglia Reale, che racconta la vita quotidiana della Regina Elisabetta e di tutti i suoi numerosi parenti con tanta, tanta ironia.

La serie è un cartoon in 12 episodi ed è intitolata "The Prince". Creata da Gary Janetti (Autore già di "Will&Grace" e "I Griffin") doveva essere visibile già mesi fa, ma per rispetto dopo la morte del Principe Filippo la messa in onda era stata posticipata.

Protagonista assoluto della serie è Baby George, che guarda attraverso i suoi occhi i rituali di corte e la vita quotidiana della Royal Family e ce ne racconta i momenti più segreti. Si vedono così i fratellini Charlotte e Louis, e soprattutto Kate e William, Harry e Meghan, Carlo e Camilla. Non manca naturalmente la Sovrana. A prestare le voci ai personaggi, nella versione in inglese, star come Orlando Bloom (il Principe Harry) Alan Cumming (il maggiordomo), Dan Stevens (il Principe Carlo) e Sophie Turner (la Principessa Charlotte).

Il tono è irriverente e Baby George davvero spietato. Chi sa cosa ne penserà la regina...

(foto Getty Images)