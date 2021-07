La Regina Elisabetta sarebbe furiosa con Harry dopo la notizia del suo libro: ritirato l'invito al Giubileo?

E siamo punto e a capo: la Regina Elisabetta sarebbe "furiosa" dopo l'annuncio di Harry, riguardante il suo libro in uscita nel 2022, pochi mesi dopo i festeggiamenti del suo 70esimo anniversario come sovrana.

E, secondo voci che arrivano direttamente da palazzo, sembrerebbe che la Regina avrebbe deciso di ritirare l'invito di Harry e Meghan al suo Giubileo di Platino, che si terrà dal 2 al 5 giugno 2022.

Il libro, che dovrebbe uscire appunto nell'autunno 2022, potrebbe far scoppiare l'ennesimo caso nella famiglia reale inglese. Soprattutto perché, pare, conterrà dei racconti che Harry non ha condiviso durante la recente intervista, fatta insieme a Meghan, rilasciata a Oprah Winfrey - che, tra l'altro, è stata anche candidata agli Emmy Awards 2021.

Secondo i tabloid inglesi, la corte avrebbe paura di ricevere altre accuse riguardante il presunto "razzista" in famiglia, ossia colui (o colei) avrebbe messo in discussione il colore della pelle di Archie, primo figlio di Harry e Meghan. Altri, invece, parlano della possibilità che, invece, ad essere attaccato, nel libro di Harry, sarà Carlo: il padre, infatti, secondo il duca di Sussex, non lo avrebbe mai aiutato a superare il trauma della morte della madre, Lady Diana.

La Regina Elisabetta avrà davvero ritirato l'invito di Harry e Meghan?