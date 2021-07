Mesi di gran lavoro per i duchi di Sussex: un libro e una serie animata in arrivo

Mesi di gran lavoro per i duchi di Sussex. Il principe Harry è impegnato nella stesura della sua autobiografia che a dire di molti sarà esplosiva. La moglie Meghan Markle, invece, sta realizzando una serie animata attraverso la sua casa di produzione Archewell Productions che sarà un omaggio a sé stessa. Se per l'uscita del libro si parla della fine del 2022 per il cartone animato ancora non c'è una data.

Ma andiamo con ordine. La notizia del memoriale del nipote della regina Elisabetta II ha già messo in allarme la famiglia reale britannica. Che di fatto non sapeva nulla e soprattutto non si è ancora ripresa dall'intervista rilasciata dalla coppia a Oprah Winfrey. Page six rivela infatti che il testo a cui Harry sta lavorando racconterà tutta la sua vita a palazzo, almeno finché c'è stato.

Lui stesso in una nota ha dichiarato: "Ho scritto questo libro non da principe, quale sono nato, ma da uomo, quale sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia in senso letterale che figurato. La mia speranza è che nel raccontare la mia storia, gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese, possa aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo".

La casa editrice americana che pubblicherà il libro assicura che sarà un vero resoconto che riguarderà la sua intera vita, dall'infanzia fino ad oggi, dall'esperienza in Afghanistan a quella di marito e papà. Ma Harry sarà sceso nel dettaglio sulle questioni più spinose? Come i rapporti col padre Carlo e il fratello maggiore William. È quello che tutti si chiedono. Di certo il volume si farà leggere eccome. Il suo ghostwriter è niente di meno che il premio Pulitzer J.R. Moehringer, già autore di autobiografie di personaggi come Andre Agassi.

Della nuova avventura di Meghan ancora poche certezze. La serie tv si intitolerà Pearl. L'idea è della stessa attrice afroamericana e racconta la storia di una bambina di 12 anni mentre intraprende una fantastica avventura e, lungo la strada, incontra alcune tra le donne più importanti della Storia.

"Per la ragazza sarà un viaggio alla scoperta di sé mentre cerca di superare le sfide quotidiane della vita", recita il comunicato stampa. Il progetto firmato dalla duchessa di Sussex fa parte del contratto da 100 milioni di dollari che con il principe Harry ha stipulato con il gigante dello streaming lo scorso anno. Del resto dopo la loro scelta di dire addio alla Royal family di qualcosa dovranno pur vivere! E cosa c'è di meglio di memoriali e serie televisive? Per i duchi, poco altro.