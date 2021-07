Kate e William non pubblicheranno nessuna foto per il compleanno di George (forse)

Niente foto per il compleanno del principe George: il primogenito di William e Kate il 22 luglio compirà 8 anni, ma questa volta, molto probabilmente, non verrà condivisa alcun ritratto di rito. I Duchi di Cambridge sono troppo arrabbiati per le «maleducate critiche» e le innumerevoli prese in giro rivolte via social al bimbo, dopo la sua apparizione alla finale degli Europei e la sconfitta dell’Inghilterra.

Lo ha assicurato l’esperta reale Angela Levin al Daily Mail: «Mi è arrivata voce che quest’anno i Cambridge potrebbero non pubblicare un nuovo ritratto di George in occasione del suo ottavo compleanno. Perché sono molto infastiditi dalla maleducazione della gente che si burla di un bambino di soli 7 anni».

Non è tuttavia la prima volta che il principino finisce in pasto a hater e criticoni sui social media… ricordate la foto pubblicata in occasione del terzo compleanno?

Se a qualcuno questo ritratto di baby George con Lupo, il cane di famiglia, ha suscitato tenerezza, qualcun altro ha fatto notare che i dolci sono veleno per gli animali. La pioggia di critiche fu tale che i Cambridge decisero di tenere il primogenito lontano dai riflettori per un po’. Giovedì scopriremo se William e Kate avranno deciso per un’altra pausa.