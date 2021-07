Baby George: i tifosi lo rivogliono in tribuna per Inghilterra-Italia

Il piccolo George rischia di andare a nanna molto più tardi del solito domenica prossima… perché tutti lo vogliono a Wembley a tifare Inghilterra nella finale di Euro 2020 contro l’Italia.

La scaramanzia non guarda in faccia a niente e nessuno, nemmeno l’età e il lignaggio, e i tifosi britannici chiedono che il Principino l’11 luglio alle ore 21 sia sugli spalti, insieme a mamma e papà, come il 29 giugno scorso quando gli inglesi hanno battuto la Germania 2 a 0. Ancora meglio se vestito allo stesso modo: con giacchina e cravatta nei colori della Federazione.

La giovanissima mascotte è richiesta a gran voce, nonostante i “Three Lions” se la siano cavata benissimo ieri contro la Danimarca anche senza di lui e senza mamma Kate… a tifare allo stadio c’era William.

Ora, anche se al primogenito dei duchi di Cambridge non è permesso rimanere sveglio fino a tardi, visto il moltiplicarsi di appelli social, Buckingham Palace sta valutando la possibilità di fare un’eccezione, permettendo al quasi 8enne (li compirà il prossimo 22 luglio) di assistere alla partita.

A quel punto le cose potrebbero essere fatte davvero in grande e, per celebrare l’occasione, con il Principino potrebbe esserci anche la sorellina Charlotte, 6 anni. E mamma Kate, che entro domenica avrà completato il periodo di isolamento a Kensington Palace, richiesto dopo essere stata in contatto con una persona positiva al Covid durante una partita di Wimbledon.

(foto Getty Images)