Il Principe Carlo e quella sua passione per Barbra Streisand

Barbra Streisand Principessa della Famiglia Reale britannica. Riuscite a immaginare qualcosa del genere? Sembra una trama da film, ma in fondo è quanto si sarebbe potuto verificare.

Pare infatti che il Principe Carlo avesse nutrito una vera passione, non solo artistica, per la Streisand. Ecco come si è svolta la vicenda.

Il Principe Carlo aveva appena 26 anni e la sua amata Camilla aveva sposato Andrew Parker Bowles. Diana non era ancora comparsa all'orizzonte e il giovane Principe, allora tenente di fregata, si trovava nella base navale di San Diego, negli Stati Uniti.

Barbra Streisand stava girando il film "Funny Lady"; il principe si recò a visitare il set e fu presenttao all'attrice. Lo ha rivelato in un'intervista radiofonica lo stesso Principe Carlo: "Quando mi dissero che stava girando il film Funny Lady nei Warner Brothers Studios, ebbi la fortuna di visitare il set e di incontrarla" , rimanendo conquistato dall’"affascinante talento" della Streisand. Secondo i magazine del tempo, fu una vera e propria cotta. Tanto che il Principe Carlo non perse tempo e invitò Barbra nel Gloucestershire, nella sua tenuta di Highgrove.

Durante il soggiorno, l'infatuazione si trasformò in amicizia, destinata a durare nel tempo: Barbra fu infatti spesso invitata a Highgrove e si esibì nel 1994 al concerto di beneficenza londinese del Prince’s Trust.

Ma solo poco tempo fa Barbra Streisand ha rivelato la sua verità: che sarebbe potuta diventare Principessa! Nel corso del suo concerto del 2019 ad Hyde Park, la Streisand ha infatti rivelato: "Se avessi giocato bene le mie carte, ora sarei la prima principessa ebraica nella storia dei Windsor!".

Così non è stato, il Principe Carlo ha poi sposato Lady Diana e, rimasto vedovo, ha infine potuto ricongiungersi alla sua Camilla. E nessuna Principessa Barbra si è unita alla Royal family.

Ma ancora adesso, quando il Principe Carlo elenca le sue canzoni preferite, oltre alla "Vie en Rose" di Edith Piaf e "Upside Down" di Diana Ross, mette al primo posto "Don’t Rain On My Parade" di Barbra Streisand. E questo qualcosa vorrà pur dire...

