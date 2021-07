La Principessa Charlène e il Principe Alberto: l'emozionante video per i 10 anni di matrimonio

Le 1er juillet 2011 à 17 heures, Mademoiselle Charlène Wittstock et Albert II de Monaco sont unis civilement au Palais Princier en présence de leurs proches, des membres du gouvernement monégasque, des ambassadeurs d'Afrique du Sud et de France, de l'archevêque de Monaco et du nonce apostolique. C'est là, dans cette même Salle du Trône, que se sont mariés la Princesse Charlotte et le Comte Pierre de Polignac, les grands-parents paternels du Prince, le 18 mars 1920, puis ses parents, le Prince Rainier III et Mademoiselle Grace Kelly, le 18 avril 1956. Avant de recueillir leur consentement, l'officier d'état-civil de la Famille Souveraine prononce quelques mots à l'attention des futurs Époux : « Une nouvelle fois dans son histoire sept fois centenaire, la dynastie des Grimaldi s’ouvre à un autre monde, dit-il. En y pénétrant, Mademoiselle, vous apportez la fraîcheur de vos jeunes années, la richesse d’une autre culture, la nouveauté de votre regard. Ces atouts seront précieux à la Principauté tout entière. » À l'issue de la cérémonie, le Couple convie ses invités à une réception dans le Salon des Glaces avant de rejoindre les milliers de Monégasques rassemblés sur la place du Palais. « J'ai voulu que la liesse de notre communauté nationale puisse s'exprimer dès ce soir, autour de nous, déclare le Prince Albert II. Je sais que la Princesse trouvera en chacune et chacun d'entre vous les mêmes sentiments d'indéfectible et affectueux attachement que vous me portez, et qui me confortent au quotidien dans l'accomplissement de la mission qui est la mienne pour conduire la Principauté, Deo Juvante. Viva Münegù. » On 1 July 2011 at 5pm, Miss Charlene Wittstock and Albert II of Monaco were united in a civil union ceremony at the Prince's Palace, in the presence of their close relatives, members of the Monegasque Government, the Ambassadors of South Africa and France, the Archbishop of Monaco and the Papal Nuncio. It was here, in this same Throne Room, that Princess Charlotte and Count Pierre de Polignac, the Prince's paternal grandparents, were married on 18 March 1920, and then his parents, Prince Rainier III and Miss Grace Kelly, on 18 April 1956. Before taking their consent, the registrar of the Sovereign Family said a few words to the future spouses: "Once again in its seven hundred year history, the Grimaldi dynasty is opening up to another world," he said. By entering it, Miss, you bring the freshness of your youth, the richness of another culture, the novelty of your outlook. These assets will be precious to the entire Principality." At the end of the ceremony, the couple invited their guests to a reception in the Salon des Glaces, before joining the thousands of Monegasques gathered on the Place du Palais. “I wanted our national community’s jubilation to be allowed to be expressed from this very evening and all around us," declared Prince Albert II. I know that the Princess will find in each and every one of you the same unfailing feelings of affection that you have for me, and which comfort me daily in the accomplishment of the mission that is mine of leading the Principality. Deo Juvante. Viva Münegù."