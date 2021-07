Lady Diana: finalmente svelata la statua

E finalmente eccola, la statua che William e Harry hanno voluto dedicare alla memoria della madre, in occasione di quello che sarebbe stato il suo sessantesimo compleanno. Si trova a Sunken Garden, nei giardini di Kensington Palace ed è stata creata dall'artista Ian Rank-Broadley.

Il comunicato stampa ufficiale recita: "La staua vuole riflettere il calore, l'eleganza e l'energia di Diana, Principessa del Galles, oltre al suo lavoro e all'influenza che ha avuti su molte persone. La figura di Diana, Principessa del Galles, è circondata da tre bambini che rappresentano l'universalità e l'impatto generazionale del lavoro della Principessa. Il ritratto e lo stile del suo abito sono ispirati al periodo finale della sua vita, quando ha preso fiducia nel suo ruolo di ambasciatrice di cause umanitarie alle quali volgere la sua compassione e la sua figura pubblica".

Appena 30 i presenti, per le limitazioni dovute alla pandemia. Tra loro naturalmente William e Harry, che hanno dichiarato: "Oggi, in quello che sarebbe stato il sessantesimo compleanno di nostra Madre, ricordiamo il suo amore, il suo coraggio e la sua figura. Qualità che ne hanno fatto una forza nel mondo, migliorando molte vite. Ogni giorno vorremmo che fosse ancora con noi e la nostra speranza è che questa statua sia vista come un simbolo perpetuo della sua vita e della sua eredità. Grazie a Ian Rank-Broadley, Pip Morrison e i loro team per il loro eccellente lavoro, agli amici e ai donatori che hanno fatto sì che tutto questo sia accaduto e a tutti quelli nel mondo che tengono viva la memoria di nostra madre".

Alla cerimonia erano presenti anche il fratello di Lady Diana, Conte Spencer, e le due sorelle, Lady Jane Fellowes e Lady Sarah McCorquodale.

(foto Getty Images)