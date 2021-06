La Regina Elisabetta fa una grande sorpresa al Principe Harry

Grande attesa nel Regno Unito per l’inaugurazione della statua dedicata a Lady Diana nei giardini di Kensington Palace. L’evento è in programma il prossimo 1° luglio, giorno in cui la Principessa avrebbe compiuto 60 anni.

Ci sarà anche il secondogenito, Principe Harry, tornato in questi giorni nella sua Londra per l’occasione.

Arrivato dagli Usa senza la moglie Meghan Markle, ora si trova al Frogmore Cottage per un periodo di isolamento di cinque giorni, come imposto dal governo britannico a causa del Covid-19.

L’assenza dell’attrice americana ha fatto molto parlare. Ma la Duchessa del Sussex non poteva certo allontanarsi dalla piccola Lillibet Diana. Poi come noto i rapporti con i Windsor non sono idilliaci. L’intervista rilasciata a Oprah Winfrey non è stata ancora dimenticata. Quell’accusa di razzismo che la giovane coppia ha lanciato contro la Royal Family pesa, non poco.

La Regina Elisabetta però, ha sorpreso tutti. Ancora una volta. E a mezz’ora dall’atterraggio del nipote Harry è stata vista dirigersi dal suo Castello verso la residenza del Principe. Neanche a dirlo sedeva non a lato passeggero ma quello di guida. Come documenta una foto del Sun.

Sulla visita della sovrana al nipote, bocche cucite. Nessuna indiscrezione è uscita da palazzo. Avrà strigliato Harry per le molte cose emerse negli ultimi tempi o, piuttosto da nonna amorevole avrà chiesto notizie dei piccoli Archie e Lillibet Diana?

Di certo, è evidente a tutti che Elisabetta non vuole ignorare Harry. Del resto, i due hanno sempre avuto un rapporto molto bello.

