La Principessa Charlène, il mistero della sua lontananza e quel video emozionante per i 10 anni di matrimonio

Per la Principessa Charlène e il principe Alberto quella del 2 luglio è una data davvero importante. Romantica. La coppia festeggerà infatti i primi 10 anni di matrimonio (le nozze civili si svolsero il 1 luglio 2011, quelle religiose il 2 luglio). Purtroppo però la Principessa Charlène non potrà essere a Monte Carlo, per festeggiare la lieta ricorrenza con il marito e i gemellini Jacques e Gabriella. Ma perché?

Da qualche tempo la Principessa Charlène non appare più a Monte Carlo. Le ultime notizie la davano in Sudafrica, per un progetto benefico contro il bracconaggio. Ebbene, proprio durante questo soggiorno, la Principessa ha contratto un'infezione che non le permette per ora di viaggiare. I medici infatti le hanno consigliato di evitare ogni spostamento.

I magazine Daily Mail e Gala hanno già dato la notizia: a causa dell'infezione, la Principessa Charlène non potrà essere il 2 luglio a Monte Carlo. «Questa volta, per la prima volta, non sarò accanto a mio marito per il nostro anniversario di matrimonio. E la cosa mi rattrista molto. Tuttavia non possiamo far altro che seguire i consigli dei medici. Lui resta comunque il mio sostegno», avrebbe dichiarato la Principessa. La notizia è stata poi confermata dal portavoce.

La Principessa Charlène ha voluto però essere vicina, almeno col cuore, al Principe Alberto e ai gemellini. Ha infatti pubblicato un video davvero emozionante, in cui racconta tutta la sua storia d'amore. Dal colpo di fulmine, quando il Principe Alberto la vide nuotare durante le Olimpiadi di Sydney del 2000, al fidanzamento, al giorno del matrimonio. «Felice anniversario Albert», ha scritto «grazie per la benedizione dei nostri meravigliosi bambini».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

E il Principe Alberto ha pubblicato a sua volta, sulla sua pagina ufficiale, altre bellissime immagini della loro love story.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @hshprincealbertii

Inoltre, il 1 luglio, dalle 6 del pomeriggio, sui social ufficiali di Palazzo sarà mandata in onda una mini-serie in 10 episodi che racconta nei dettagli la storia d'amore tra il Principe Alberto e la Principessa Charlène.

(foto Getty Images)