In ricordo di Lady D: Kate, William e Harry di nuovo insieme. Scoppierà la pace?

Il prossimo 1 luglio Lady Diana avrebbe compiuto 60 anni e per l'occasione, nei giardini di Kensington Palace, sarà svelata una statua a lei dedicata. Dalla California arriverà Harry, il secondogenito della Principessa del Galles. Kate Middleton, consorte di William, avrà il compito di mostrare un fronte unito tra i due fratelli, almeno per un giorno. Alla cerimonia non ci sarà invece Meghan Markle, rimasta nella sua villa per occuparsi dell'ultima nata, Lillibet Diana.



L’indiscrezione arriva dal Daily Mirror, che cita fonti di Palazzo, anche se per il momento dalla Royal Family non sono arrivate né conferme né smentite. Anzi c’è riserbo assoluto sul programma della giornata che ricorderà Lady Diana, morta in un tragico incidente stradale con il compagno Dodi Al-Fayed, sotto il Pont de l'Alma a Parigi il 31 agosto 1997.



I tre si ritroverebbero di nuovo insieme per la prima volta dopo il funerale del Principe Filippo, quando William e Harry sono stati visti conversare amichevolmente e Kate Middleton è stata protagonista di un gesto davvero regale: mentre camminava in mezzo ai due fratelli, a un certo punto ha rallentato il passo, lasciandoli da soli, l’uno accanto all’altro.



"È la sorella maggiore che non ho mai avuto", dichiarava il Principe Harry nel 2017, prima che Meghan Markle entrasse nella sua vita. Ad alzare il muro, la decisione di abbandonare il Palazzo per trasferirsi oltreoceano, ma soprattutto l'intervista televisiva rilasciata dalla coppia dei Sussex a Oprah Winfrey.



Il compito di Kate Middleton, il 1 luglio, sempre che decida di presenziare alla cerimonia di inaugurazione della statua, sarà quindi quello di mediatrice e forse la prossima reunion tra i due fratelli principi potrebbe segnare una svolta. Del resto, la scultura di Diana, opera dell'artista Ian Rank-Broadley "rappresenta in modo concreto", secondo le parole pronunciate di recente da William e Harry "l’impatto positivo di nostra madre nel Regno Unito e in tutto il mondo. Speriamo che aiuti tutti coloro che visitano Kensington Palace a riflettere sulla sua vita e sulla sua eredità".

