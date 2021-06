La Regina Elisabetta e quella commovente ovazione della folla ad Ascot

La Regina Elisabetta II è finalmente riapparsa al Royal Ascot, la corsa di cavalli più famosa del mondo, alla quale non partecipava dal 2019. Il suo arrivo nella giornata conclusiva della kermesse non era scontato, ma,la sovrana non poteva certo mancare al suo concorso preferito anche quest'anno. La Sovrana è arrivata all’ippodromo del Berkshire in auto, affiancata dalle guardie del corpo, con il look dell’occasione: tailleur pastello sui toni del verde e classico cappellino con tanto di fiori rosa sul lato destro. E' apparsa sorridente e particolarmente felice, anche per l'accoglienza ricevuta: ad attenderla, c'era una folla festante che ha intonato l’inno nazionale "God Save the Queen".



Del resto, i cavalli sono la più grande passione di Sua Maestà, ereditata dal nonno, rRe Giorgio V, che a quattro anni le regalò il suo primo pony, Peggy. Ne aveva invece ventuno quando, nel 1947, era una giovane principessa e fece la sua prima apparizione ad Ascot, il concorso blasonato con trecento anni di gloriosa storia alle spalle.



Ad Ascot Elisabetta II è di casa anche perché l’ippodromo è di sua proprietà, attraverso il Crown Estate, e, possiede una delle scuderie più importanti del Regno Unito: grazie alle vittorie conquistate dai suoi cavalli nei concorsi ippici, ha accumulato negli ultimi trent’anni un tesoretto di oltre otto milioni di euro. Il 19 giugno hanno gareggiato Reach For The Moon, Tactical, Light Refrain e King’s Lynn, ma la Sovrana novantacinquenne si è dovuta accontentare di un secondo e di un terzo posto.



L’evento in questione è cominciato il 15 giugno, con l’inaugurazione ufficiale, affidata al Principe Carlo e alla consorte Camilla. Poi, della famiglia reale, si sono presentati Zara Philips, la nipote preferita della Regina e il marito Mark Tindall, i Principi Edoardo e Sophie del Wessex e la Principessa Anna (che, come la madre, monta all’amazzone). L'ultimo giorno la Regina ha voluto esserci. Lei, che ogni mattina legge il Racing Post, dedicato a cavalli e corse. Del resto, dal 1953, tiene le redini del Regno Unito, e non ha nessuna intenzione di cederle.

