Meghan batte Kate! Incredibile, ma vero

Da quando hanno detto addio alla Casa Reale, Meghan Markle e il Principe Harry non godono di molto popolarità nel Regno Unito, almeno così sembrava.

Un sondaggio infatti smentisce tutto. Realizzato tra i ragazzi nati tra il 1995 e il 2010 dalla charity Stem4, rivela che i Duchi del Sussex piacciono, eccome. L’ex attrice americana si piazza addirittura al terzo posto della classifica dei Royal più amati dopo il marito. Al primo posto, neanche a dirlo c’è la Regina Elisabetta, prediletta non solo dagli adolescenti, ma anche dagli inglesi di qualsiasi età.

Mille i giovani della generazione Z intervistati. A loro è stato semplicemente chiesto chi fosse il personaggio più popolare di Buckingham Palace. La Sovrana ha avuto il 25% di preferenze, Harry e Meghan il 22 e 21 per cento. Mentre, a sorpresa, il Principe William e Kate Middleton hanno riscosso solo il 10 e l’11 % dei voti.

Un risultato che secondo la fondatrice di Stem4, Nihara Krause, va letto in questo modo: "per guadagnare il rispetto dei giovani non è necessario avere un bell’aspetto o molti soldi, ma è molto più importante mostrare coraggio, resilienza e compassione per gli altri e la natura". Doti che Meghan e Harry avrebbero dimostrato con le loro scelte.

(foto Getty Images)