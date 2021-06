La Regina Elisabetta e le sue più incredibili collezioni

Pochi conoscono tutte le cose più particolari possedute dalla Regina Elisabetta II, che vanta un patrimonio da 400 milioni di euro.

Per Sua Maestà, imprescindibili sono le borsette. La sovrana ne ha più di 200, assolutamente identiche, firmate dal suo stilista prediletto, il designer britannico Launer. Modello preferito? Il Traviata: classico senza tempo, da 3.000 euro.

Tra i beni più particolari nella disponibilità regale tutti i cigni che si trovano nelle acque libere di Inghilterra e Galles. Per quanto riguarda gli esemplari nel Tamigi, la proprietà è condivisa con la Worshipful Company of Vintners e la Worshipful Company of Dyers, in virtù di due accordi del XV secolo.

In base a una legge del 1324, la regina possiede invece balene, storioni e delfini pescati entro tre miglia dalle coste del Regno Unito. In questo lungo elenco di mirabilia rientra anche Regent Street, celebre strada londinese, nota per il lusso e gli splendidi edifici. Questa via da 7.5 milioni di visitatori l'anno fa parte della Crown Estate, società che gestisce le proprietà della corona.

Elisabetta ha poi un'autentica passione per l'arte. Ne è prova lo straordinario numero di opere della Royal Collection di cui la monarca è proprietaria. Data l'imponenza della raccolta, che conta 7.000 dipinti e 40.000 acquerelli oltre a ceramiche, tendaggi, arazzi, libri antichi e 600 uova e oggetti Fabergé, la collezione si trova sparsa in molte delle residenze reali britanniche come Hampton Court Palace, Buckingham Palace e Windsor Castle.

Tra le passioni di Sua Maestà, i cavalli: dal 1988, la scuderia della regina ha ottenuto 451 successi in 2815 corse, incassando premi pari a 7.5 milioni di euro. A Buckingham Palace c'è poi un parco auto imponente, da 10 milioni di euro. Molti i modelli di lusso di proprietà della Corona, tra cui tre Rolls-Royce, due Bentley e una Range Rover Landa LBB. Fra tutte, il modello preferito dalla sovrana resta il Land Rover Defender. Per non farsi mancare proprio nulla, Elisabetta possIede anche il terreno su cui si trova il McDonald's al Banbury Gateway Shopping Park nell'Oxfordshire, a 130 km da Londra. Una sede del fast-food assolutamente deluxe: con divani in pelle, sedie Eames e pavimenti in laminato. Che in questo sfarzo anche i Chicken McNuggets acquistino tutt’altro sapore?

