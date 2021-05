Harry e quelle parole che feriranno di nuovo la Regina

È ormai da oltre un anno che esperti reali e presunti insider raccontano la loro versione circa l’umore del Principe Harry negli Stati Uniti: «Sente la nostalgia di casa» ha detto qualcuno, «ha trovato finalmente la felicità» la replica di altri.

Dopo tante indiscrezioni, ha preso la parola il diretto interessato, ospite del podcast Armchair Expert. «La mia vita reale è un mix tra il Truman Show e vivere in uno zoo» ha detto Harry, stimolato dalle domande di Dax Shepard. «In California posso camminare a testa alta e portare mio figlio Archie fuori sul seggiolino della bicicletta, cosa che prima non avrei mai potuto fare. Mi sento diverso, un po’ più libero».

Il paragone è con Londra, dove persino alcuni incontri con Meghan Markle si sono svolti in segreto. «Ci siamo incontrati per la prima volta in un supermercato e abbiamo fatto finta di non conoscerci, per non attirare l’attenzione» ha aggiunto il Principe, che nell’occasione era in incognito: «Avevo il cappellino da baseball e tenevo lo sguardo rivolto verso il pavimento. È incredibile quanta gomma da masticare trovi in terra» ha scherzato, rivelando che già a 20 anni voleva cambiare vita, dopo la tragedia di Lady D.

«Facevo finta di sentirmi bene, ma non era così: ciò che è successo a mia madre è stato determinante. Quando sei sconvolto da qualcosa, vai a cercare aiuto: io, come tutti, cercavo di mascherare ciò che provavo realmente, ho rifiutato i miei sentimenti». Durante lo sfogo, Harry ha affrontato anche gli eccessi dell’adolescenza, il servizio militare, la sua posizione privilegiata, gli hater sul web e la salute mentale. Quella serenità emotiva che -grazie a Meghan- ha ritrovato in California.

(foto Getty Images)