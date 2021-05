Regina Elisabetta: cos'è il piano London Bridge

“Estote parati” direbbero gli scout… e i britannici non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati il giorno in cui la Regina Elisabetta II passerà a miglior vita. Il punto è che la sovrana non ha intenzione di abdicare, quindi prima o poi (e si spera più poi che prima), il Regno Unito perderà la sua Regina nel pieno delle sue funzioni.

Il piano di emergenza è già pronto e si chiama Operazione London Bridge, nome ispirato alla frase in codice che, si dice, verrà pronunciata dal Segretario personale della Regina Sovrana al Primo Ministro attraverso una linea telefonica protetta: "London Bridge is down".

A questo punto, dal premier britannico partirà il tam tam ufficiale della triste notizia, che sarà innanzitutto comunicata ai 51 Stati del Commonwealth. Quindi toccherà ai media: la BBC strapperà il palinsesto e si dedicherà a seguire la situazione in tempo reale con i giornalisti, i quali saranno vestiti a lutto con un abito che è già stato scelto da tempo. Nelle radio commerciali, un segnale blu intermittente avviserà gli speaker e un comunicato dell'Associated Press diffonderà la notizia in tutto il mondo.

12 giorni di lutto nazionale dalla morte di Elisabetta II, proprio come per la recente scomparsa del Principe di Filippo. Il giorno dopo la morte della Sovrana, il Consiglio di Successione designerà il nuovo successore al trono che, nel silenzio della Regina, sarà Carlo o, in caso di designazione diretta, anche William.

A 9 giorni dalla morte, invece, si terranno i funerali di Stato celebrati dall'Arcivescovo di Canterbury o a Westminster Abbey o nella Cattedrale di St Paul. L'ultimo passo dell'addio previsto sarà il gesto simbolico di Carlo, che lascerà cadere una manciata di terra da una coppa d'argento nel momento della sepoltura al Castello di Windsor.

“Estote parati”, ma speriamo non troppo presto.

(Foto Getty Images)