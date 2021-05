Vittoria di Savoia, il trono che non c'è e il New York Times

Aria di rivoluzione in Casa Savoia. No, non si stanno convertendo alla Repubblica, ma Emanuele Filiberto di Savoia, erede al trono del Regno (?) d’Italia, ha annunciato che la sua erede sarà la figlia Vittoria, discostandosi così dalla legge salica che finora aveva sempre contraddistinto la sua dinastia.

E cosa dice la legge salica? Che la successione al trono è riservata ai maschi.

L’annuncio è arrivato nel giorno del compleanno numero 17 della giovanissima (ormai) erede al trono.

Della cosa se ne è occupato pure il New York Times, sottolineando che la decisione di Emanuele Filiberto non piace a tutta la famiglia, dove sarebbero da tempo in corso screzi e tensioni, con il principe Aimone di Savoia Aosta, figlio di Amedeo e cugino di Vittorio Emanuele, che ritiene del tutto illegittima l'abrogazione della legge salica.

Vittoria è una bella ragazza nata nel 2003 a Ginevra e che vive a Parigi con la madre Clotilde Courau.

Nonostante sia giovanissima ha circa 35mila follower su Instagram, praticamente una influencer: che il padre stia pensando di “svecchiare” la dinastia e che quindi la sua scelta sia stata dettata anche dalla popolarità sui social della figlia?

(Foto Getty Images)