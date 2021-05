Camilla non sarà mai Regina, O no?

Se Camilla diventerà Regina e quando l'eterno erede al trono britannico, il Principe Carlo, riuscirà a essere incoronato sono un tema che torna ad appassionare e a porre degli interrogativi.



C'è un illustre precedente, che risale a circa 69 anni fa e riguarda Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon, moglie di Re Giorgio VI, Regina consorte del Regno Unito dal 1936 al 1952, ultima Regina consorte d'Irlanda e Imperatrice consorte d'India. Madre di Elisabetta II e di Margaret, e per tutti, The Queen Mother.



Tuttavia, a Buckingham Palace, "le faccende" non sono mai semplici e nulla è lasciato al caso. Di mezzo, c'è anche il ricordo dei divorzi, quelli appunto della Duchessa di Cornovaglia e del Principe Carlo, che, pare, faccia ancora storcere il naso ad alcuni membri della Chiesa Anglicana. E poi, ci sono le dichiarazioni del figlio di Camilla, Tom Parker Bowles, che, in un'intervista rilasciata al Times ha dichiarato: "Onestamente, non so se mia madre sarà chiamata Regina. Questo non è stato deciso. Ci sono molti documentari interessanti in proposito, ma non so se è vero".



In realtà pare, che, proprio il giorno delle nozze di Carlo e Camilla, il 9 aprile 2005, la futura moglie, nello sposare il Principe, avrebbe formalmente rinunciato al titolo di Regina. All'epoca, infatti, il Palazzo dichiarò: "Si prevede che la signora Parker-Bowles userà il titolo di S.A.R. la Principessa Consorte quando il Principe di Galles salirà al trono". Da allora è calato il silenzio. D'altronde, la Duchessa di Cornovaglia, poco amata dai sudditi e timorosa di inciampare sul gradino più alto della Corona, preferirebbe optare per un profilo più basso e farsi chiamare semplicemente "Sua Altezza Reale Principessa Consorte". Non a caso non ha mai voluto il titolo di Principessa del Galles, il cui ricordo resta indelebilmente legato alla figura di Lady D.

Le intenzioni di Carlo, invece, pare siano altre. Non appena salirà al trono, secondo alcuni esperti reali, farà di Camilla la sua Regina.

(foto Getty Images)