Baby Archie compie 2 anni. E intanto mamma Meghan è accusata di plagio

Archie Harrison Mountbatten-Windsor festeggia oggi il suo secondo compleanno, l’ultimo da figlio unico. Tra pochissime settimane, infatti, arriverà la sorellina!

Elisabetta II dovrà accontentarsi anche questa volta di un abbraccio virtuale via zoom, mentre il bisnipotino festeggerà con papà Harry e mamma Meghan nella super villa di Montecito, in California.

Non ci saranno i parenti Royal, niente invito per i Markle, con cui Meghan ha rotto ogni rapporto. Ci sarà solo nonna Doria Ragland… Ma “ci sarà anche zia Oprah?” si chiedono i britannici.

Settimo in linea di successione al trono – ma non Principe – il piccolo Archie sarà tenuto anche oggi al riparo da occhi indiscreti e droni impiccioni.

Pochissime sono state finora le immagini diffuse del bimbo: le più recenti si devono all’intervista dei Sussex alla Winfrey, quando il bimbo è stato visto giocare con le galline del suo giardino nel cosiddetto Archie’s Chick Inn, la locanda dei pulcini di Archie.

Intanto, non finiscono gli impicci per Meghan Markle: l’ultimo in ordine di tempo è l’accusa di plagio. La Duchessa, per il suo libro d’esordio “The Bench”, in uscita il prossimo 8 giugno, avrebbe preso più di uno spunto dal libro “The Boy and The Bench” dell’autrice britannica Corrinne Averiss, pubblicato nel 2018.

L’ex attrice ha dichiarato che “The Bench” è stato ispirato da una poesia scritta per il Principe Harry quando è nato il figlio Archie… tutte bugie?

Entrambi i libri presentano illustrazioni simili e una storia incentrata sul "legame speciale" tra un padre e un figlio mentre siedono su una panchina. Intanto, sui social impazza una sorta di “trova le differenze” da enigmistica.

