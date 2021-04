Harry abbandona la nonna Regina e vola da Meghan

Triste compleanno per la Regina Elisabetta II, a pochi giorni dalla scomparsa del marito, il principe Filippo, per 73 anni al suo fianco. E non solo per la grave perdita del congiunto. I familiari, avevano promesso di starle vicino, al compimento dei 95 anni, con visite alternate, ma Harry, il nipote ribelle, non ha mantenuto l'impegno ed è già rientrato in California, da Meghan.

In un primo tempo, il Duca di Sussex aveva detto di voler ripartire solo dopo il compleanno della Regina, poi il dietrofront, forse dopo la fredda accoglienza ricevuta nei giorni di lutto e dalla mancanza di progressi nei rapporti con il padre e il fratello.



Secondo il "Mirror", informato da una fonte vicina alla Royal Family, prima del funerale del nonno, Harry avrebbe scritto una lettera al padre, in cui gli spiegava le ragioni del suo addio. Ha optato per un messaggio, poiché Carlo non avrebbe mai risposto a nessuna delle sue chiamate. "Una nota molto personale a suo padre", riferisce la fonte, "per provare a sistemare le cose, ma la tensione è ancora alta e le cose non sono si sono risolte esattamente nel modo in cui sperava".



Harry sarebbe già rientrato dalla sua Meghan e dal figlio Archie, il 19 aprile. Si è dato solo il tempo di partecipare ai funerali del nonno, circondato dall’indifferenza dei parenti e di un colloquio di circa due ore con il fratello e il padre. Poi, la decisione di ripartire. Il dDuca di Sussex è stato visto in auto, all’uscita di un terminal privato dell’aeroporto di Los Angeles, poco dopo l’atterraggio del volo American Airlines su cui aveva viaggiato, e poi di nuovo ai cancelli della villa dei Sussex a Montecito, nella contea di Santa Barbara.

