Il Principe Harry e quel gelo del fratello William

A pochi giorni dai funerali del Principe Filippo le interpretazioni sul comportamento di Harry e del fratello William alle esequie dell'amato nonno continuano ad essere le più disparate. Sul perché non hanno camminato fianco a fianco durante la processione funebre e sul "distanziamento" anche nella St. George's Chapel di Windsor.

Secondo fonti vicine alla famiglia reale, è stato William in persona a chiedere di non essere al fianco del fratello, aggiungendo, che la sua richiesta è stata "solo parte della grande quantità di gelo" che Harry ha dovuto affrontare tornando dal Canada, dopo l'intervista choc che il Duca di Sussex e consorte Meghan hanno rilasciato ad Oprah Winfrey.



Nella cappella poi, tra Harry e William, si è messo il cugino Peter Phillips, figlio della principessa Anna. Ma proprio quest'ultima, il Principe Edoardo e sua moglie Sophie di Wessex hanno completamente ignorato Harry. Tutti sono ancora molto turbati e risentiti, tanto da mettere su un fronte unito di protezione per la Regina Elisabetta II. L'unico che ha mostrato qualche simpatia verso il Duca di Sussex è stato Andrea di York, D'altronde, lui, è stato "licenziato" dai doveri reali dopo il suo coinvolgimento nello scandalo del miliardario Jeffrey Epstein.



Tuttavia dopo le esequie Harry e William si sono fermati davanti alla cappella di San Giorgio, a chiacchierare come non gli succedeva da tempo. E poi lontano dalle telecamere, presente anche papà Carlo, avrebbero parlato serenamente per un paio d'ore. Mettendo un primo mattone per il ritorno della pace in famiglia.

Pare che Kate Middleton si stia prodigando per la riuscita di una pacificazione familiare.

