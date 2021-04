La Regina Elisabetta e quella bellissima foto in cui ride con il Principe Filippo

Fra le foto rispolverate dopo la morte di Filippo di Edimburgo, una in particolare ha molto colpito. La Regina passa in rassegna il I battaglione dei granatieri reali: 18 anni fa, fuori dal castello di Windsor. Il consorte è in uniforme di gala e mentre Elisabetta II si trova accanto a lui, esplode in una risata: come fosse sorpresa nel vederlo in veste ufficiale.

Il motivo dell’ilarità, invece, si trova dietro il fotografo Associated Press. Un gruppo di invitati sta lasciando il proprio posto, contravvenendo all’etichetta di corte: causa uno sciame di api, scoperto sotto una delle sedie. Secondo il ‘Windsor Star’, un militare fu punto sulla fronte: prima che intervenisse l’addetto alle arnie di casa reale, che prelevò l’alveare e coprì la sedia con un sacco.

"Sono stato fortunato -racconta il fotoreporter Chris Young, unico giornalista presente- ho pensato che quella reazione della sovrana fosse piuttosto unica”. Ebbene…seppe approfittare dell’occasione e tanti giornali scelsero proprio quello scatto, per le loro prime pagine. Quando si dice ‘cogliere l’attimo’.

(Foto Getty Images)