Principe e bisnonno: la foto più bella del Duca di Edimburgo è quella con i Royal Baby

A due giorni dall’ultimo saluto al principe Filippo, si moltiplicano i ricordi del duca di Edimburgo da parte della royal family.

Ricordi affettuosi e privati, che mostrano il lato umano dei reali. William d’Inghilterra e Kate Middleton hanno omaggiato Filippo “come padre, nonno e bisnonno” con una foto di famiglia inedita scattata a Balmoral nel 2015, insieme alla regina Elisabetta e ai piccoli George e Charlotte.

“È andato in paradiso e ora è un angelo”, hanno detto i duchi di Cambridge a George, Charlotte e Louis, molto turbati dalla perdita del bisnonno. Kate ha condiviso sui social un altro tenerissimo scatto realizzato nel 2018, sempre nel castello scozzese, dove il principe Filippo e la regina Elisabetta sono circondati da sette dei loro dieci piccoli bisnipoti.

Un omaggio nostalgico è arrivato anche da Clarence House, la dimora di Carlo e Camilla: un’immagine in bianco e nero del 1966: padre e figlio sono insieme durante una gara di polo.

Sabato 17 aprile, nell’ultimo saluto pubblico al Principe Filippo, la famiglia reale si riunirà ai Frogmore Gardens al Castello di Windsor. Non ci sarà la duchessa di Sussex Meghan Markle, ma il Duca sì.

I due fratelli Harry e William non si vedono da molto tempo e il funerale del Duca di Edimburgo sarà l’occasione per cercare di capire se c’è la possibilità di un nuovo riavvicinamento, dopo la cosiddetta Megxit e l’intervista a Oprah Winfrey.

Secondo il Daily Mail, i figli di Diana si sarebbero già sentiti al telefono ora che il Duca di Sussex si trova in Inghilterra, a Frogmore Cottage, la ex residenza sua e di Meghan Markle poco distante dal Castello di Windsor, dove si trova la salma del Principe Filippo.

E tutte le speranze, sempre secondo il quotidiano popolare britannico, sono riposte in Kate Middleton, un punto di riferimento per Harry, come una sorella, che nei prossimi giorni potrebbe fare da paciere tra i due fratelli.