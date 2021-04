Principe Filippo, l'addio: ecco l'ultimo saluto

Trascorrere i suoi ultimi giorni al castello di Windsor, per morire nel proprio letto, e, funerali in forma "ristretta". Le ultime volontà del principe Filippo, morto il 9 aprile a 99 anni, sono state e saranno rispettate.

Le ha lasciate al Principe Carlo, il maggiore di quattro figli, avuti dalla Regina Elisabetta II, quando lo ha convocato in ospedale, sapendo che ormai aveva poco tempo. I due non si vedevano da prima di Natale a causa delle restrizioni anti-Covid. Il Duca di Edimburgo aveva chiesto di vedere l'erede al trono, per parlare del futuro della Royal Family dopo la sua morte. Gli ha affidato il compito di prendersi cura della madre e della famiglia, negli anni a venire.



E proprio al Principe Carlo è toccato il compito del primo elogio funebre di fronte alla nazione e alle telecamere, in cui ha rievocato in tono filiale il "caro papà" per sottolinearne "lo straordinario e devoto servizio reso alla Regina, al Paese, come anche all'intero Commonwealth", non senza richiamare a sua volta, il dolore personale per la perdita di un uomo che "mancherà enormemente a me e alla mia famiglia". "Era la nostra roccia", confessano i fratelli, Anna, Andrea, Edoardo.



In questi giorni di lutto, anche la Regina Elisabetta II svela il suo lato umano, al di là di una forza interiore che appare quella di sempre, sorretta dall'autocontrollo imposto dal ruolo e dalla fedeltà al senso del dovere. La sovrana, non nasconde "l'enorme vuoto che sente nella sua vita", dopo quasi 73 anni di matrimonio con Philip Mountbatten, duca di Edimburgo.



L'ultimo saluto sabato 17 aprile, con trenta invitati, nella cappella di St. George al castello di Windsor, dove l'arcivescovo di Canterbury celebrerà la cerimonia dopo una breve processione. Il premier Johnson ha rinunciato, per lasciare spazio ai familiari. Ci sarà Harry, il nipote ribelle, rientrato dall'auto-esilio in Canada, senza Meghan, in attesa del secondo figlio.



Il feretro sarà trasportato su una Land Rover che il Principe Filippo stesso aveva contribuito a modificare. Sulla bara, lo stendardo personale, una corona di fiori, il suo berretto e la sua spada di ufficiale veterano della Royal Navy, la Marina britannica. Dietro, cammineranno i membri della famiglia reale, guidati dal Principe di Galles, Carlo. Solo la regina Elisabetta II attenderà il corteo nella cappella di St. George.