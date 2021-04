Principe Filippo, addio.

Il Principe Filippo ci ha lasciati. A darne l'annuncio ufficiale, Buckingham Palace, con una nota: «È con grande dispiacere che sua Maestà la Regina ha annunciato la morte dell'amato marito, sua altezza reale il principe Filippo, duca di Edimburgo. È deceduto questa mattina al castello di Windsor».

Il Principe Filippo avrebbe compiuto 100 anni questo giugno. Era stato ricoverato agli inizi di quest'anno per complicazioni cardiache.

Il marito della Regina Elisabetta era nato nel 1921. Era Principe di Grecia, nipote del Re Costantino I. Aveva sposato la Regina Elisabetta nel 1947, con un matrimonio d'amore. E la Sovrana volle aggiungere al cognome dei Reali anche quello del marito, Mountbatten. Per andare a nozze con l'allora Principessa Elisabetta, Filippo aveva rinunciato alle sue pretese sul trono greco, ai titoli regali greci e danesi e si era convertito anche dalla religione ortodossa a quella anglicana.

Il matrimonio tra il Principe Filippo e la Regina Elisabetta è durato 74 anni. Quattro i figli della coppia: Carlo, Anna, Edoardo e Andrea.

Il Principe Filippo era celebre per le sue gaffe, ma sarà ricordato come il consorte più longevo nella storia della monarchia britannica.

La Regina Elisabetta ne aveva riconosciuto il valore con un commovente discorso in occasione del Giubileo di diamante nel 2012. Parlando al Parlamento la Sovrana aveva dichiarato: «Durante questi anni come vostra regina, il sostegno della mia famiglia, attraverso le generazioni, è stato oltre misura. Il Principe Filippo è, credo, famoso per aver rifiutato complimenti di qualsiasi tipo. Ma per tutto il tempo è stato una forza e una guida costanti».

Il Principe Filippo si era ritirato dagli impegni ufficiali nel 2017.

PRINCIPE FILIPPO: UNA VITA ALL'OMBRA DI ELISABETTA

Ha vissuto per oltre settant’anni all’ombra della Regina Elisabetta. Era il suo primo e unico grande amore, ma anche l’unico che poteva permettersi di rimproverarla.

Il Principe Filippo, Duca di Edimburgo, Sua Altezza Reale, si è spento pacificamente all’età di 99 anni nel Castello di Windsor, come si legge sul profilo Instagram della famiglia reale. La regina ha annunciato con profondo dolore la morte del suo amato marito.

Nella storia recente della Gran Bretagna si ricordano solo due principi consorti: Albert, marito della Regina Vittoria, e Filippo, marito di Elisabetta.

Manifestazioni pubbliche, parate militari, inaugurazioni, Filippo ha resistito stando sempre un passo indietro per 73 anni di matrimonio.

Memorabili le sue gaffes, che diedero negli anni l’occasione ai tabloid scandalistici di cucirgli addosso l’etichetta di uomo insensibile. All’inaugurazione di una mostra sullo spazio prese in giro un bambino un po' troppo paffuto per poter fare l’astronauta. Durante una visita ufficiale in Australia, incontrando i membri di una tribù di aborigeni, chiese ingenuamente se fossero soliti tirarsi ancora le frecce. Chi lo conosceva a fondo giurava che non si trattava di razzismo o di cattiveria, ma di un fare un po' svampito, unito all’abitudine di dire sempre ciò che pensava.

In famiglia era un padre all’antica, burbero e severo con i suoi quattro figli, Carlo, Anna, Edoardo e Andrea.

Filippo era un giovane cadetto al Royal Navy College nel 1939 quando conobbe Elisabetta, in visita ufficiale con il padre Re Giorgio VI.

Giocarono insieme a croquet, parlarono a lungo e scoccò la scintilla. Dopo la guerra si sposarono. Filippo non piaceva alla mamma di Elisabetta, la Regina Madre. Nel 1952 la morte di Re Giorgio cambiò per sempre le vite di Filippo e di Lilibet, come lui chiamava in privato la regina.

Il Duca di Edimburgo amava la caccia, i cavalli e aveva un certo senso dell’umorismo. Questo gli consentiva di non prendere molto sul serio il suo ruolo di principe consorte, di accettare la sua vita nell’ombra e di superare tanti dolori, come il ricovero della madre per schizofrenia, i divorzi dei figli, perfino la tragica vicenda di Carlo e Diana.

Gli acciacchi degli ultimi anni lo avevano costretto a ritirarsi dall’attività pubblica, a vivere separato dalla moglie a smettere di guidare, l’ultima sua grande passione, non prima di aver investito una famigliola

(foto Getty Images)