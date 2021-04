Ecco chi sarebbe il razzista di Buckingham Palace

Fa ancora discutere la lunga intervista rilasciata ormai tre settimane fa da Meghan Markle e il principe Harry a Oprah Winfrey. Il passaggio più contestato: l'accusa di razzismo che la Duchessa del Sussex ha lanciato nei confronti della casa reale.



Le parole che hanno scatenato una vera e propria bufera: "Quando ero incinta di Archie, qualcuno a corte si chiedeva quanto sarebbe stata scura la sua pelle". Su chi sia stato il responsabile i tabloid si sono scatenati. Unici esclusi la regina Elisabetta e il marito Filippo.



Secondo la scrittrice Lady Colin Campbell, famosa per aver pubblicato otto libri sulla Royal Family, potrebbe essere stata la Principessa Anna ad esprimere quel pensiero, per niente felice.

Citando una fonte reale la biografa riferisce in un podcast che quando: "Meghan e Harry hanno raccontato quell'episodio si riferivano proprio alla figlia della sovrana. Che in verità però è stata fraintesa, il colore della pelle non c'entra nulla. La sua preoccupazione riguardava l'incapacità della duchessa di adattarsi al ruolo, il suo background lontano dai protocolli di Palazzo, vedeva dei rischi all'orizzonte".

Se tutto venisse confermato, di certo la Principessa Anna sarebbe stata premonitrice di quanto in realtà poi sia accaduto con la Duchessa del Sussex incapace di accettare e apprezzare la diversità culturale tra Inghilterra e Stati Uniti tanto da rompere con i Windor. Per saperne di più attendiamo repliche da oltre oceano.

(foto Getty Images)