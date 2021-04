La scintillante tiara Savoia va all'asta. E anche voi potete provarla!

Tutto nasce da un (probabile) regalo di nozze. Siamo nella seconda metà dell’Ottocento, precisamente nel 1867, e Maria Vittoria dal Pozzo sposa Amadeo I di Savoia, che poi diventerà Re di Spagna.

Tra i regali ricevuti dalla sposa c’è una tiara che pare sia stata creata dai Musy, i gioiellieri di corte della casa regnante e tra gli orafi più apprezzati d’Europa. Il gioiello comprende diamanti e perle e per tutti questi anni è appartenuto alle collezioni reali d'Europa delle due famiglie. La storia del regalo di nozze non è sicura ma la cosa certa è che attorno a quella data Maria Vittoria dal Pozzo possiede quella tiara.

Il prossimo 11 maggio il gioiello verrà messo in vendita dalla prestigiosa casa d’aste Sotheby’s nella sua sede svizzera di Ginevra. Si parte da una base d’asta compresa tra i 930mila e il milione e 395mila franchi, ovvero tra un milione e un milione e mezzo di dollari americani. Più o meno. la curiosità è che eventuali compratori e/o semplici curiosi possono “indossare” il gioiello grazie a un filtro caricato su Instagram e pensato appositamente per l'occasione. Anche lo sfondo, in 3D, è assolutamente in linea con l’occasione: si tratta infatti della Palazzina di Caccia di Stupinigi a Torino, ex residenza reale di caccia di Casa Savoia.

