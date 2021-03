Il Principe Alberto esprime la sua opinione sull'intervista di Harry e Meghan

L'intervista "bomba" di Harry e Meghan concessa a Oprah Winfrey è deflagrata, non solo nella famiglia reale e in tutta la Gran Bretagna, ma, anche tra altre teste coronate. Il Principe Alberto II di Monaco è tra queste. Interpellato dalla BBC World News, si è detto "molto infastidito" dalla natura dei temi affrontati dai Duchi di Sussex e dai toni usati nei confronti della royal family, fatta "letteralmente a pezzi".

"Sono argomenti che, andrebbero affrontati in privato, nell’intimità della famiglia. Non in pubblico. Capisco la pressione a cui si sentivano sottoposti, Harry e Meghan, ma, la tv non mi pare il luogo più adatto per le loro lamentele", ha commentato il principe monegasco.



Poi, quando la giornalista, Yalda Hakim, gli ha chiesto di parlare nello specifico di Harry, il principe Alberto, ha preferito non esprimere altri giudizi, augurando, però al Duca, "il meglio, perché", ha aggiunto: "Là fuori c’è un mondo difficile. Spero che abbia la saggezza per fare le scelte giuste".



Il clima a Buckingham Palace resta teso. Secondo una fonte reale "sono tutti feriti e scioccati". Il più arrabbiato, sarebbe William. Tanto che i rapporti tra fratelli sarebbero irrecuperabili: "C’è mancanza di fiducia da entrambe le parti". William, dopo le esternazioni dei Sussex, alla Cbs, infatti, "teme che qualsiasi conversazione privata con Harry finisca in tv".

(foto Getty Images)