Meghan e Lady D: tutte le differenze

Arriva "Harry & Meghan: Escaping the Palace": sarà il terzo film incentrato sui Duchi di Sussex, con focus sulla Megxit. La vicenda del secondogenito di Lady D e consorte sarà quindi coperta dal loro primo incontro, fino all’addio ai Windsor: grazie a "Harry & Meghan: a Royal Romance" (2018), "Harry & Meghan: Becoming Royal’"(2019) e, appunto, quest’ultimo prodotto (pronto per l’autunno).

Si tratta di una trilogia realizzata per il canale tv USA Lifetime. Cambiano gli attori, uguali regista e sceneggiatrice: Menhaj Huda e Scarlett Lacey. Secondo indiscrezioni, alcuni spunti all’ultimo script arriveranno dalla recente confessione a Oprah Winfrey: col sipario alzato sui veleni targati The Firm.

A proposito di veleni: la giovane coppia lamenta di essere stata lasciata da Buckingham Palace senza denaro, avendo sottoscritto impegni milionari con Netflix e Spotify e vivendo in una villa californiana da 12 mln di $ (con 19 bagni). Una rivendicazione che, di certo, non la mette in buona luce.

Restando nel solco dell’intervista-bomba rilasciata alla giornalista americana, a proposito della contrapposizione tra Meghan Markle e l’apparato reale c’è un fil-rouge che collega il presente alle vicende di Diana Spencer. Secondo il professor Claudio Mencacci, psichiatra: “Lo si legge nel desiderio di fuga per evitare che la storia si ripeta, Harry sostiene la moglie pur soffrendo la perdita del sostegno fraterno e paterno".

Diana e Meghan: la storia si ripete? E’ tranchant Vittorio Sabadin, già corrispondente da Londra per ‘La Stampa: "No, la sofferenza di Lady D era vera, l’ingenuità di tanti gesti spontanea. Meghan punta sulla sua condizione di ‘tapina’ fuori contesto, per alimentare la propria fama".

(Foto Getty Images)