La Regina non è in collera con Harry. Ma è triste

Nessun rancore, solo tanta tristezza: la Regina Elisabetta non si sarebbe infuriata per l’intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. La sovrana ha incassato anche il colpo delle accuse di razzismo da parte della Famiglia Reale nei confronti di Meghan e del piccolo Archie, prima che nascesse, che l’hanno spinta ora ad avviare indagini private.

Secondo il tabloid britannico The Sun, che si basa su fonti interne a Buckingham Palace, Sua Maestà è rattristata, ma continuerà ad aiutare il nipote. Elisabetta è sempre stata molto protettiva nei confronti di Harry, avrebbero detto a Palazzo, e non ha mai smesso di preoccuparsi per lui.

Anzi, l’arrivo di Meghan nella vita di Harry l’aveva rasserenata, perché lo vedeva molto più felice. Quindi, da nonna amorevole aveva fatto il possibile per aiutare l’ex attrice ad adattarsi alla vita a corte.

L’appoggio della Regina sarà certamente un sollievo per il Principe, che invece ha perso l’appoggio di tanti vecchi amici britannici. Non è così per Meghan, che in un certo senso è tornata a casa, negli States, circondata dall’affetto di tanti.

(Foto Getty Images)