Kate smentisce Meghan con i fatti!

La Royal Family non è una gabbia e lo dimostra un video che ha immortalato Kate Middleton che si reca, in incognito (certo, con la mascherina sarebbe stata in incognito per davvero!), a Chapman Common per rendere omaggio a Sarah Everard, la 33enne rapita e uccisa mentre stava rientrando a casa la sera del 3 marzo.

Una visita non programmata e senza scorta. La Duchessa di Cambridge, acqua e sapone e infagottata in un giubbotto extralarge, appare pensierosa quando posa dei narcisi e poi se ne va. È un video che dura solo pochi secondi, rubato da un passante che l’ha riconosciuta.

Kensington Palace, una volta uscito il video, ha fatto sapere che la Middleton «voleva rendere omaggio alla famiglia e a Sarah. Perché si ricorda ancora cosa vuol dire passeggiare per Londra la sera. Lo faceva sempre prima di sposarsi».

Tutto questo a distanza di qualche giorno dall’accaduto e a più di una settimana dall’intervista esplosiva di Meghan Markle a Oprah Winfrey… come a dire: “Hai visto Meghan? Giro liberamente per Londra!”. E non è certo la prima volta che succede: qualche mese fa, sempre senza scorta, Kate ha portato George e Charlotte in un museo di Londra. C’è chi racconta di aver incontrato la duchessa di Cambridge al mercato o a fare shopping.

La duchessa di Sussex invece ha dichiarato di essere stata in gabbia per quasi quattro anni e che quando è arrivata a Londra è stata anche l’ultima volta che ha visto la sua patente e il passaporto.

(Foto Getty Images)