Ebbene sì, la Regina Elisabetta possiede un fast food

Se considerate McDonald’s emblema del pop a tavola, dovete ricredervi. McDonald’s può essere chic ed esclusivo… se è quello che appartiene alla Regina Elisabetta. Divani in pelle, pavimenti in laminato e servizio ai tavoli: il lusso può passare anche per un cheeseburger!

Anche il comfort è di livello: menù digitali e ricarica wireless per il telefono cellulare. Per non parlare della qualità del cibo e della scelta: ci sono tutti i piatti iconici, ma qui si serve anche tè e porridge, tanto amati dalla sovrana.

Per dirla tutta, Elisabetta non possiede semplicemente il fast food, ma il terreno su cui si trova, al Banbury Gateway Shopping Park nell'Oxfordshire, un centro commerciale che include un Costa Coffee, uno Starbucks, un supermercato Marks&Spencer e il negozio di vestiti Primark.

Ad ogni modo, la Regina non ha mai mangiato al McDonald's, anche se i ben informati dicono che abbia un debole per le patatine fritte. Un paio di reali che hanno sicuramente mangiato da McDonald's sono i fratelli William e Harry, quantomeno da bambini: mamma Diana, infatti, aveva deciso di portarli fuori dal palazzo per sperimentare cose "normali.

Darren McGrady, cuoco personale della famiglia reale per oltre undici anni, ricorda: «I ragazzi adoravano McDonald's, andare fuori a mangiare la pizza, mangiare le patatine fritte con le mani e qualsiasi specie di cibo americano. Erano dei principi, ma avevano il palato dei bambini».