L'eredità di Lady Diana: ecco quanto è andato al Principe Harry

Fanno ancora rumore le dichiarazioni scottanti che i Duchi del Sussex Harry e Meghan Markle hanno rilasciato in una intervista bomba a Oprah Winfrey, dividendo non solo il Regno Unito ma il mondo intero. Nel mirino, non serve ricordarlo, tutta Buckingham Palace.

Tra i fatti privati raccontati, anche dal Principe, non è passata inosservata la rivelazione che da quando la Royal Family ha tagliato loro i fondi vivono grazie a quanto gli ha lasciato la tanto amata mamma Diana.

Era il 1997 quando Lady D. fu coinvolta in un fatale incidente stradale a Parigi. Harry e il fratello William erano appena adolescenti.

Su quanto ammonti l’eredità non ci sono cifre esatte, ma secondo diversi report si aggirerebbe intorno ai 10 milioni di sterline (circa 11,2 milioni di euro) per ciascuno dei due figli da ricevere al compimento dei 30 anni. È così è stato.

Eredità importante dunque a cui sono da aggiungere altri sei milioni di sterline predisposti dalla Regina Madre. Cifre che consentirebbero a chiunque di vivere in maniera più che dignitosa. Anzi proprio come un principe e una principessa nelle favole più belle.

Difficile allora capire le difficoltà di arrivare alla fine del mese dei Duchi. Certo la villa da 14 milioni di dollari dove vivono in California ha tante spese, ma calcolando anche i contratti milionari che Harry e Meghan hanno firmato con Netflix e Spotify per delle produzioni video si fatica ad immaginarli in bolletta.

(Foto Getty Images)