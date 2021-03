Meghan, Harry e quella bellissima foto di Archie: spontaneità o astuto piano?

Continua la strategia mediatica dei Duchi di Sussex, per accrescere la loro popolarità mondiale: arriva il ritratto di famiglia in esterno di Harry, Meghan e Archie. Dopo la confessione-bomba a Oprah Winfrey, la coppia mette a segno un altro punto. Questo il messaggio che passa: siamo uniti e felici, lontani da Londra e liberi. E ricordiamolo... in attesa: la secondogenita arriverà tra maggio e giugno, a completare il quadretto idilliaco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Misan Harriman (@misanharriman)

Tantissimi i post solidali, da chi appoggia la scelta di ribellarsi a Buckingham Palace. Non mancano coloro che intravedono un’astuta strategia dietro le quinte. Pare, comunque, che non dovrebbero esserci ulteriori indiscrezioni e neppure una risposta dalla Royal Family: Elisabetta II non avrebbe nemmeno guardato l’intervista.

Messe in piazza le indiscrezioni targate Windsor, figlio di Lady D e consorte americana sono attesi ora da una vita più lontana possibile dai riflettori: se è ciò che realmente vogliono.

(Foto Getty Images)