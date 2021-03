Meghan ha fatto scoppiare la bomba: tutte le accuse alla Royal Family

La Famiglia Reale non conosce pace. La tanto attesa intervista della Duchessa di Sussex Meghan e del marito Harry concessa a Oprah Winfrey è andata in onda domenica sera in anteprima mondiale alla Cbs.

La Regina Elisabetta II di Inghilterra aveva anticipato che non l’avrebbe seguita. Nella conversazione a tutto campo girata a Los Angeles e durata ben due ore l’ex attrice americana non è andata per le sottili. Con dichiarazioni e accuse molto forti. Tra queste anche quella di razzismo.

“Erano preoccupati del colore della pelle del nipote”, racconta Meghan Markle e ancora: “sono stata silenziata, non mi hanno mai difeso dagli attacchi denigratori della stampa”. Poi la confessione più intima: “non volevo più vivere”.

La duchessa del Sussex ha anche ammesso di essere entrata con ingenuità nella Royal Family di cui non conosceva nulla. Ma dopo il matrimonio tutto iniziò a peggiorare.

Anche il Principe Harry ha tirato giù la maschera: “ero in trappola, come il resto della mia famiglia, ma non sapevo di esserlo” da qui la scelta di ritirarsi dagli incarichi reali. E la conferma che è stato tagliato fuori finanziariamente da Buckingham Palace e che vive con quello che gli ha lasciato la tanto amata madre Diana.

Unica nota dolce dell’intervista, che è stata venduta a 68 paesi e per la quale la Cbs ha pagato almeno 6 milioni di euro per i diritti, l’annuncio che Meghan aspetta una bambina.

