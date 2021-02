La Regina Elisabetta invita i sudditi a vaccinarsi. Mentre Harry definisce tossico l'ambiente di Buckingham Palace

Bisogna pensare agli altri prima che a sé stessi. Se si dovesse fare un riassunto del pensiero di Elisabetta II sulla campagna di vaccinazione contro il Covid in atto nel Regno Unito, questo sarebbe il senso. La Regina d’Inghilterra, che ad aprile compirà 95 anni, è stata immunizzata qualche settimana fa e manda un chiaro messaggio ai suoi sudditi, dicendo di comprendere che ci possano essere delle esitazioni, dei dubbi, ma che però non possono fermare la lotta alla pandemia, di cui il vaccino è l’arma più potente ed efficace. Le parole di Elisabetta durante un collegamento con i responsabili delle macchina vaccinale in moto in Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord e che la regina ha voluto personalmente ringraziare. Un appuntamento in cui la regina ha raccontato la sua esperienza, sottolineando di non aver sentito alcun dolore e di non aver avuto controindicazioni, “mi sono anzi sentita protetta” ha detto.

Poi ha proseguito: "Sappiamo che si tratta probabilmente della pandemia più devastante mai affrontata e ora ci attende una battaglia prolungata contro il virus e le sue mutazioni, ma ho una fede assoluta nella comunità medico-scientifica, sia qui nel Regno Unito sia a livello globale”. Ma la casa regnante inglese ha i suoi problemi: il prossimo 7 marzo la CBS manderà in onda in prima serata una lunga intervista che Oprah Winfrey ha fatto ai duchi del Sussex, ovvero Harry e la molto poco amata (a Buckingham Palace) Meghan Markle. E alla stampa statunitense chi ha assistito alle registrazioni della chiacchierata ha detto che i due “hanno vuotato il sacco su tutto, comprese le tensioni con la royal family”. Harry e Meghan vivono in California e hanno da poco annunciato l’arrivo del loro secondo figlio, che ancora non si sa se sarà un maschietto o una femminuccia. E una delle dichiarazioni che faranno più rumore è quella del fratello dell’erede al trono, che pare abbia detto che lui non ha affatto detto addio alla Royal Family ma a un ambiente che ha definito “tossico”, anche per colpa dei media britannici.

