Il Principe Harry si trova un lavoro. Al cinema

Harry d’Inghilterra immortalato su un bus a due piani! Uno scoop? No, Londra non c’entra niente (e il bus non era nemmeno rosso).

Il Duca di Sussex starebbe girando un film top secret con James Corden, quello del mitico "Carpool Karaoke" e del "Late Late Show", fresco di nomination ai Golden Globe Award e già ospite celeb al matrimonio con Meghan Markle.

Il ‘clamoroso a Hollywood’, lanciato dal sito Tmz, si è manifestato nei pressi del quartier generale della Cbs. Un progetto misterioso, su cui si rincorrono le voci. La prima vorrebbe le riprese dedicate a una puntata superspecial di "Carpool Karaoke": la situazione non permette di stare vicini in macchina? Ed ecco la soluzione: l’autobus bipiano!

La seconda: si trattava della registrazione di una puntata del "Late Late Show", presentato dall’attore britannico, di cui "Carpool Karaoke" è una sezione.

Ma è la terza ipotesi che ingolosisce i media Usa dello showbiz: vuoi vedere che il tutto ha a che vedere col mega-contratto da 100 milioni di sterline, che la coppia Harry-Meg ha firmato con una celebre casa di produzione televisiva?

Di certo, per il rampollo reale è la terza epifania in una settimana: dopo il video in cui annuncia il rinvio al 2022 degli ‘Invictus Games’ (giochi paraolimpici con reduci e veterani di guerra), e quello in cui festeggia i 150 della Rugby Football Union.

Un'idea che sembra prender corpo è che, al momento, lo scettro della movie star di famiglia sembra passato dalla mogliettina americana al nobile consorte.