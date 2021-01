La Regina Elisabetta? Circondata da scrocconi

Clive Irving è un giornalista inglese e autore del libro "The Last Queen: Elizabeth II’s Seventy Year Battle to Save the House of Windsor", bestseller che racconta la "battaglia" della Regina Elisabetta per salvare il casato dei Windsor. Se Clive dice qualcosa sulla monarca britannica possiamo stare sicuri che si tratta della verità.

Stando a quanto afferma Irving, "la Regina Elisabetta è davvero l’ultima grande regina britannica". E spiega anche perché. 95 anni e quasi 70 anni di regno, Elisabetta II incarna perfettamente la tradizione della corona inglese, ma riesce comunque ad essere al passo con i tempi, parlando un linguaggio vicino al suo popolo. È eterna. Pensa al futuro dell'istituzione e lo fa in maniera moderna, perché i tempi cambiano... e lei, che ne ha passate molte, lo sa benissimo.

Non si può dire lo stesso, però, del figlio Carlo che di anni ne ha 72. Lui, il futuro Re d'Inghilterra, non sarebbe adatto a regnare. A dirlo è sempre Irving: "Il principe non è assolutamente adatto a salire sul trono. Carlo sembra un personaggio del Settecento e preferisce circondarsi di leccapiedi, cosa che non si adatta a un futuro regnante. Farà precipitare la monarchia in un dirupo". Questa è la tragica conclusione del giornalista.

"Dimentica se stessa e dà sempre precedenza alla Corona", è questo il segreto di Elisabetta II. "Sappiamo molto poco di lei - afferma Clive - Non conosciamo le sue opinioni, le sue idee, i suoi sentimenti. Non importa la persona. È l’istituzione a contare veramente". Fin dal primo giorno di regno, è riuscita a mettere da parte la donna, per lasciare spazio alla Regina. Così si è conquistata la devozione dei suoi sudditi e l'ammirazione di tutto il mondo.

Clive parla anche degli altri Windsor. Secondo il suo punto di vista "sono solo degli scrocconi che vivono alle spalle della regina e della sua popolarità". Non ci va tanto leggero con le parole. "La Firm ha fatto il suo tempo", prosegue. Per quanto riguarda, invece, Harry e Meghan il giornalista è convinto che abbiamo fatto la scelta giusta ad allontanarsi dalla corona. "I Sussex vivono nel 21esimo secolo e si sono rifiutati di continuare a essere pezzi del mobilio reale".

"La famiglia reale inglese ha un disperato bisogno di una potatura", su questa affermazione lasciamo fare alla Regina, che saprà come muoversi al meglio per onorare e donare lunga vita la sua dinastia.