La Principessa Charlene incantevole nella nuova foto di famiglia

Da Monte Carlo arriva una nuova foto che davvero conquista il cuore. Si tratta del nuovo ritratto ufficiale della Famiglia Principesca. L'immagine, anche se in posa secondo i dettami delle foto di palazzo, conquista per la sua serenità e per i sorrisi, davvero sinceri e spontanei, che mostra.

Colori chiari, tanta luce e una famiglia affiatata:lo sguardo va subito ai gemellini, Jacques e Gabriella, davvero cresciuti. Jacques è vestito come il papà, il Principe Alberto (ed era già accaduto in un altro scatto, dopo una cerimonia ufficiale). Gabrielle ha la stessa pettinatura della mamma. Toni rosa, bianco, celeste e oro: ideali per una foto che ha il tono di una fiaba che si realizza.

L'immagine, realizzato da Eric Mathon, ha anche uno scopo benefico: sarà infatti venduta nei negozi di souvenir del Principato e con il denaro ricavato si sosterranno le associazioni di beneficenza di Monaco. E già, a giudicare dai commenti che circolano sul web, la foto è piaciuta moltissimo.