Buon compleanno Kate Middleton!

Kate Middleton si prepara a festeggiare un compleanno molto speciale. Domani, 9 gennaio, la Duchessa di Cambridge spegnerà 39 candeline.

A differenza degli anni precedenti, però, questa volta i festeggiamenti saranno molto intimi a causa dell'emergenza sanitaria e delle restrizioni in atto. La duchessa e il principe William trascorreranno questa giornata al sicuro ad Anmer Hall, la loro residenza di campagna nel Norfolk, insieme ai loro figli. A causa della chiusura delle scuole primarie nel Regno Unito annunciata dal governo, infatti, oltre al piccolo Louis (2 anni), anche il principe George (7 anni) e la principessa Charlotte (cinque anni) potranno festeggiare senza doversi preoccupare dei compiti. Secondo il tabloid HELLO!, per l'occasione i Cambridge avrebbero in programma un "weekend divertente".

Durante una visita al Castello di Cardiff prima delle vacanze, il Duca di Cambridge non aveva esitato a confessare che quest'anno è stato molto difficile fare progetti. La coppia ha cercato di fare le scelte migliori per la famiglia, come quella di restare a casa.

In più, la duchessa ha avuto un'ottima idea per continuare a coinvolgere il popolo inglese nella loro vita evitando l'assalto dei paparazzi, in particolare in occasione di festeggiamenti (come compleanni e anniversari). Da qualche tempo, infatti, Kate si è improvvisata fotografa amatoriale, realizzando in prima persona meravigliosi scatti (intimi e spontanei) della sua famiglia. Un'idea ispirata dalla principessa Vittoria di Svezia, diventata una "cronista di spicco della vita reale moderna".

Un compito che la duchessa di Cambridge ha deciso di assumersi nonostante la mole di impegni per la coppia reale sia notevolmente aumentata con l'uscita di scena del principe Andrea e con le dimissioni dalla carica di reali senior annunciate dal principe Harry e da sua moglie Meghan Markle lo scorso gennaio.

(Credits photo: Getty)